Gevende, “Domino” parçasının performans videosuyla karşımızda

Geçtiğimiz şubat ayının sonunda yayınladıkları yeni albümleri Kırınardı ile karşımızda olan Gevende, Babylon’da gerçekleştirdiği albüm lansman gecesinden “Domino” isimli parçalarının videosunu paylaştı.

Kırınardı isimli üçüncü stüdyo albümünü, bu senenin başlarında müzikseverler ile buluşturan Gevende, şubat sonunda gerçekleştirdiği lansman konserinde nefis bir performans göstermişti. Baykuş Müzik ve Shalgam Records ortaklığıyla yayınlanan albümde yer alan “Domino” isimli parça için, aynı geceden kaydedilen bir canlı performans videosu yayınlandı. Tunahan E. Bilgin’in yönetmenliğini yaptığı, TwoThirtyFive prodüksiyonu ile hazırlanan klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.