Gevende, “Kırınardı” albümünün ilk şarkısını servis etti: “Vertigo”

Baykuş Müzik ve Shalgam Records ortaklığıyla dijital ve plak formatlarında yayınlanacak olan yeni Gevende albümü Kırınardı‘nın “Vertigo” ismini taşıyan ilk şarkısı yayınlandı.

17 Şubat’ta dijital platformlarda yerini alacak dokuz şarkılık yeni Gevende albümü, Dostoyevski’nin “Bir şehrin mutluluğu, bir çocuğun her gün işkence görmesine bağlı olsaydı, o şehrin halkı ne yapardı?’” sorusuyla ortaya çıkmış. Modüler synthesizer’ın yeni bir katman olarak Gevende’nin müzikal dünyasına eklemlendiği albüm, mart ayında da plak formatında raflarda olacak.

Lansman konseri 28 Şubat’ta Babylon’da olacak Gevende’nin Kırınardı albümünün ilk single’ı “Vertigo”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir. Grupla yeni albümü üzerine yaptığımız röportajı da önümüzdeki günlerde yayınlanacak Bant Mag. No:55’te okuyabilirsiniz.