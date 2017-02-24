Gevende’nin “Kırınardı” albümünden ilk klip: “Vertigo”

Kırınardı isimli üçüncü stüdyo albümünü geçtiğimiz günlerde dijital platformlar üzerinden yayınlayan Gevende, albümden yayınlanan ilk single olan “Vertigo” için çekilen kliple karşımızda. Grubun canlı performansını izlediğimiz klibin yönetmenliğini Tolga Karaçelik üstleniyor.
Baykuş Müzik ve Shalgam Records ortaklığıyla yayınlanan albüm, önümüzdeki ay plak formatında raflardaki yerini alacak. Grubun albüm lansmanı 28 Şubat Salı akşamı Babylon’da. Konserden önce Bant Mag. müzik editörü Cem Kayıran da DJ kabininde olacak.
Gevende’yle yeni albümü Kırınardı üzerine yaptığımız röportajı okumak için buraya tıklayarak Bant Mag. No:55’e ulaşabilirsiniz. “Vertigo” klibini de aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.