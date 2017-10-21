Goblin’in “Suspiria” müzikleri, filmin 40. yıl dönümü için yeniden basılıyor

Dario Argento’nun kült korku filmi Suspiria‘nın Goblin imzalı müzikleri, filmin 40. yıl dönümü şerefine yeniden plak formatında satışa sunuluyor.

Film için bestelenen fakat kullanılmayan parçaların yer aldığı 10 inçlik ekstra bir plakla birlikte birçok heyecan verici ekstra materyalin yer aldığı yeni Suspiria OST baskıları, Cadılar Bayramı’nın kutlandığı 31 Ekim’de raflardaki yerini alacak. Goblin’in kariyerine en hakim kişilerden biri olan ve grubun biyografik kitabını da yazan Fabio Capuzzo’nun filme ve soundtrack’lere dair değerlendirmeleriyle birlikte filmin setinden ve Goblin’in kayıtlarından nadir fotoğrafların da yer aldığı 64 sayfalık bir kitap da yeni basım plaklarla birlikte geliyor.

Söz konusu plak hakkında detaylara buradan ulaşabilir, aşağıdaki bağlantıdan da filmin ünlü tema müziğini dinleyebilirsiniz.

Korku klasikleri arasında yer alan Suspiria, Luca Guadagnino yönetmenliğinde yeniden çekiliyor. Filmin müzikleri de bu kez Thom Yorke tarafından hazırlanacak.