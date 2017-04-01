Gökkuşağı bayrağının yaratıcısı Gilbert Baker, 65 yaşında hayatını kaybetti

Tüm dünyada LGBTİ sembolü haline gelen gökkuşağı bayrağının tasarımcısı olan aktivist ve sanatçı Gilbert Baker, 65 yaşında hayatını kaybetti.

1970’li yılların sonunda San Fransisco’daki LGBT topluluğunu temsil etmesi için bir bayrak tasarımı yapmaya başlayan Gilbert Baker, ilk olarak pembe bir üçgen ve Yunan alfabesinde yer alan Lambda harfi üzerine yoğunlaşmıştı. Bu tasarımları beğenilmeyen sanatçının, daha sonra gökkuşağı renklerini kullandığı bayrağı kabul edilmiş ve ilk kez 1978’deki Gay Freedom Day Parade’de görücüye çıkmıştı. Yıllar içinde tüm dünyadaki LGBTİ toplulukları tarafından benimsenen ve uluslararası bir sembol haline gelen bayraktaki renklerin anlamları ise şu şekildeydi: Pembe – cinsellik, kırmızı – hayat, turuncu – iyileştirme, sarı – güneş ışığı, yeşil – doğa, turkuaz – sanat, indigo mavisi – birlik olma. Gilbert Baker’ın uykusunda hayatını kaybettiği açıklandı. San Francisco’da Baker’ın anısına şehirdeki United Nations Plaza’ya kendisinin yaratıcısı olduğu LGBTİ bayrağı asıldı ve yarıya indirildi.