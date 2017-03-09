Gonjasufi’den bol konuklu yeni bir derleme geliyor: “Mandela Effect”

Gonjasufi, geçtiğimiz ağustos ayında Warp Records etiketiyle yayınlanan üçüncü stüdyo albümü Callus‘ın ardından yeni müzikler için arayı açmıyor. Shabazz Palaces, Daddy G, Perera Elsewhere ve King Britt gibi isimlerin remiksleriyle birlikte Gonjasufi’nin yeni şarkıları ve bir de cover’ın yer alacağı Mandela Effect isimli derleme, 7 Nisan’da yayınlanıyor.

Massive Attack üyesi Daddy G’nin, Callus albümünün açılış şarkısı “Your Maker” için yaptığı remiks geçtiğimiz günlerde dinlemeye açılmıştı. Tam on bir remiksin yer aldığı Mandela Effect‘te, Gonjasufi’nin Beth Gibbons ve Rustin Mann’in “Show” parçası için yaptığı cover da yer alıyor. Albümde yer alacak yeni Gonjasufi parçalarından biri olan “Etherwave”de de müzisyene efsanevi davulcu Tony Allen eşlik ediyor.

Albümün şarkı listesini aşağıda görebilirsiniz.

01. ‘(x)’ (Intro)

02. ‘Show’ (Beth Gibbons/Rustin Man cover)

03. ‘Your Maker’ (Daddy G Remix)

04. ‘Afrikan Spaceship’ (Shabazz Palaces Rework)

05. ‘Maniac Depressant’ (Perera Elsewhere Remix)

06. ‘When I Die’ (IMD Remix)

07. ‘(y)’ (interlude)

08. ‘The Conspiracy’ (Santino Romeri Remix)

09. ‘Your Maker’ (Anna Wise Remaker)

10. ‘Afrikan Spaceship’ (Ras G Ghettoscifi Remix)

11. ‘Maniac Depressant’ (Innsyter Remix)

12. ‘Vinaigrette’ (Dave Parley Remix)

13. ‘Afrikan Spaceship’ (King Britt Rework)

14. ‘The Kill’ (Moor Mother Remix)

15. ‘Etherwave’ (feat. Tony Allen)

16. ‘(z)’ (Outro)