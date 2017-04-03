Gossip solisti Beth Ditto’dan yeni şarkı: “Fire”

Son albümü A Joyful Noise‘un üzerinden yaklaşık beş yıl geçen ve geçtiğimiz yıl dağıldığını açıklayan Amerikalı grup Gossip’in solisti Beth Ditto, solo kariyerinin ilk albümünü yayınlamak için gün sayıyor. Ditto’nun Fake Sugar isimli albümünün açılış şarkısı “Fire”, prömiyerini BBC Radio 1’da yaptı.

16 Haziran’da yayınlanacak albüm öncesinde BBC Radio 1’da MistaJam’in programına konuk olan Beth Ditto, Fake Sugar albümünü hazırlarken herhangi bir müzik türü üzerine yoğunlaşmadığını ve sadece kendisine doğru geleni yapmaya çalıştığını dile getirdi. Aşağıdaki bağlantıdan MistaJam’in Beth Ditto’yla yaptığı kısa röportajı ve albümün ilk şarkısı “Fire”ın radyo için kısaltılmış versiyonunu dinleyebilirsiniz.