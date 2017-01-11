Gözyaşı Çetesi, “Garip Davam”ı ilk kez canlı çalacağı konseriyle bu cumartesi Peyote’de

Geçtiğimiz eylül ayında yayınladıkları ilk albümleri Garip Davam ile karşımızda olan Gözyaşı Çetesi, bu kez albümdeki parçaları ilk kez canlı olarak çalacağı albüm gecesi ile 14 Ocak Cumartesi gecesi Peyote’de olacak.

2000’lerin başından bu yana dağınık zamanlarda da olsa birlikte müzik yapan Gözyaşı Çetesi, sonunda ilk albümü Garip Davam‘ı geçtiğimiz eylül ayında yayınladı. Bant Mag. olarak albümün ertesinde de konuştuğumuz topluluk, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları albüm konseriyle bu cumartesi Peyote sahnesinde olacak. Psikedelik, techno, Africa lokal sesleri ve daha birçok türden sesler duyabileceğiniz konserle ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu arada, aynı gece zemin katta Chickenez, Emrah Özhan ve Emre Ataker de DJ setleri ile Peyote’de olacak.