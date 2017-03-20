Grace Jones, Vince Staples, De La Soul ve dahası yoldaki Gorillaz albümünde

Detaylarını merakla takip ettiğimiz yeni Gorillaz albümü ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Henüz yayın tarihi belli olmayan Gorillaz albümünde yer alan müzisyenler ve şarkı isimleri açıklandı.

Son olarak 2011 çıkışlı The Fall ile karşımızda olan Gorillaz, bir süredir geri sayımını yaptığı yeni albümüyle ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor. Birçok müzisyenin katkıda bulunduğunu duyduğumuz albümde yer alacak 26 şarkının isimleri ve bu parçalara konuk olan isimlerin listesi belli oldu. Snapchat üzerinden paylaştıkları videolar ile stüdyodan kısa görüntüler paylaşan grup üyeleri, bu paylaşımlarla çeşitli isimleri de doğrulamış oldu. Grace Jones, Kelela, Vince Staples, De La Soul, Danny Brown ve daha birçok müzisyenin yer aldığı yeni Gorillaz albümünün şarkı listesi şu şekilde:

“Andromeda” (Feat. D.R.A.M.)

“Ascension” (Feat. Vince Staples)

“Busted And Blue”

“Carnival” (Feat. Anthony Hamilton)

“Charger” (Feat. Grace Jones)

“Circle Of Friendz” (Feat. Brandon Markell Holmes)

“Halfway To The Halfway House” (Feat. Peven Everett)

“Hallelujah Money” (Feat. Benjamin Clementine)

“Interlude: Elevator Going Up”

“Interlude: New World”

“Interlude: Penthouse”

“Interlude: Talk Radio”

“Interlude: The Elephant”

“Interlude: The Non-conformist Oath”

“Let Me Out” (Feat. Mavis Staples & Pusha T)

“Momentz” (Feat. De La Soul)

“Out Of Body” (Feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Voshana)

“Saturnz Barz” (Feat. Popcaan)

“Sex Murder Party” (Feat. Jamie Principle & Zebra Katz)

“She’s My Collar” (Feat. Kali Uchis)

“Strobelite” (Feat. Peven Everett)

“Submission” (Feat. Danny Brown & Kelela)

“The Apprentice” (Feat. Rag’n’bone Man, Zebra Katz & Ray BLK)

“Ticker Tape” (Feat. Carly Simon & Kali Uchis)

“We Got The Power” (Feat. Jehnny Beth)

Bu arada, Gorillaz, albümde yer alan ve Benjamin Clementine’in de katkıda bulunduğu “Hallelujah Money” parçasını geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.