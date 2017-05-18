Grammy ödül törenini yine James Corden sunacak

Bu sene Grammy Ödülleri’nde sunucu olarak izlediğimiz James Corden’ın önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan töreni de sunacağı açıklandı.

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy’ler, önümüzdeki yıl 60. kez sahipleri ile buluşacak. Bu senenin başlarında gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu yapan İngiliz komedyen James Corden, 2018 Şubat’ında düzenlenecek olan törende de sahnede olacak. Bu seneki ödül töreninde hem izleyicilere hem de sanatçılara oldukça keyifli anlar yaşatan Corden, ünlü televizyon serisi Carpool’u da Grammy’ler için özel bir şovla hazırlamıştı.