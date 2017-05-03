Grandaddy üyesi Kevin Garcia, 41 yaşında hayatını kaybetti

Kaliforniyalı alternatif rock topluluğu Grandaddy’nin kurucuları arasında yer alan bas gitarist Kevin Garcia, geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda 41 yaşında hayatını kaybetti.

90’lı yılların başında kurulan Grandaddy, uzun zamandır koruduğu sessizliğini bu senenin başında bozmuş ve hatta Amerika ve Avrupa’da vereceği çeşitli konserleri de duyurmuştu. Grubun kurucuları arasında yer alan bas gitarist Kevin Garcia, dün gece beklenmedik bir şekilde geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti. Grup üyelerinin sosyal medya üzerinden duyurdukları üzüntü dolu mesaj sonrasında turnelerine devam etmeleri bekleniyor. 2006 yılında ayrılan ancak tam altı yıl sonra yeniden bir araya gelerek uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları albümleri Last Place‘i geçtiğimiz mart ayında yayınlamıştı.