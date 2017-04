Greg Kinnear, Djimon Honsou ve Renée Zellweger’li “Same Kind of Different as Me”den yeni fragman

Greg Kinnear, Djimon Honsou ve Renée Zellweger’i başrollerinde izleyeceğimiz Same Kind of Different as Me, yönetmen Michael Carney’nin bu yıl vizyona girecek iki filminden biri. Bir kitap uyarlaması olan filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Tam ismi Same Kind of Different As Me: A Modern-Day Slave, an International Art Dealer, and the Unlikely Woman Who Bound Them Together olan ve Denver Moore, Ron Hall ve Lynn Vincent tarafından ortaklaşa yazılan kitap, iki tarafında hayatını tamamen değiştiren bir tanışmayı ve sonrasında yaşananları konu ediyor. Jon Voight ve Olivia Hoult’un da oyuncu kadrosunda olduğu filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.