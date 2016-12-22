Grup Ses, No Frost ve Çerikunda’lı Turkish Diggin’ Report’tan yılbaşı hediyesi

Uzun yıllardır biriktirdikleri plaklar, kasetler ve daha birçok türde nadir bulunan kayıtlar arasından yaptıkları nefis seçkileri bir araya getirdikleri mixtape’ler ile tanınan Turkish Diggin’ Report’un 2016 mixtape’i yayınlandı.

2014’ten bu yana Soundcloud üzerinden paylaştıkları mixtape’ler ile tanıdığımız Turkish Diggin’ Report; Grup Ses, No Frost ve Çerikunda’nın güçlerini birleştirmesinin sonucunda ortaya çıkmıştı. Her yıl bir kayıt paylaşan ve kendi arşivlerini karıştırıp, az rastlanır kayıtlar seçerek mixtape oluşturan üçlü, 2016 mixtape’ini yılbaşı öncesinde paylaştı. Gün yüzüne çıkmamış, günümüzde artık sadece plak veya kaset formatlarında var olan kayıtlar arasından seçtikleri parçaların yer aldığı 30 dakika uzunluğundaki mixtape’i aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.