Grup Ses ve Ağaçkakan ikilisinden yeni şarkı: “Vuslat”

Geçtiğimiz yılın sonunda yayınladığı Alliance albümü ile karşımızda olan Grup Ses, bu kez nefis hip hop üretimleri ile dikkat çeken Ağaçkakan ile bir araya geldiği parçaları “Vuslat”ı paylaştı.

Burkay Yalnız’ın Roadside.Picnic, Sahtekar gibi projelerinin yanı sıra solo olarak üretimler yaptığı Ağaçkakan, şimdi de kendine has düzenlemeleriyle tanınan Grup Ses ile bir araya geldi. Güfte ve bestesi Osman Nihat Akın’a ait “Bir İhtimal Daha Var” parçasından bölümleri de duyduğumuz “Vuslat” parçası, hem Ağaçkakan vokalleriyle düzenlenmiş, hem de enstrümantal versiyonu ile yayınlandı. Aşağıdaki bağlantılardan iki nefis kaydı dinleyebilirsiniz.