Grup Ses’ten nefis mixtape: “Rap Macun: 1986’dan 1995’e kasetlerden bir Türkçe rap seçkisi”

Bir süredir üzerinde çalıştığı ve Türkiye’nin birçok şehrindeki müzik dükkanlarından topladığı kaset koleksiyonunun en iyi parçalarını Rap Macun mixtape’inde bir araya getiren Grup Ses, 1986 – 1995 yılında yayınlanmış ve belki de birçok kişinin hatırlamadığı kayıtları peş peşe sıraladığı nefis mixtape’iyle karşımızda.

Rap Macun ismin verdiği mixtape’i için Grup Ses şu açıklamaları yapıyor:

“Rap Macun; son 2 yıldır Cartel öncesi döneme ait Türkiye’de yayınlanan Rap denemelerini barındıran kasetler üzerine yaptığım bir araştırmanın sonucu. Mixtape içindeki bazı kasetler Almanya’da basılmış. Ancak bu kasetlerin içeriği Türkiye’de kaydedilmiş ve farklı isimlerde burada da yayınlanmış. Rastladığım ilk Rap denemeleri DJ Hakan Gündüz’ün 1980’lerdeki kasetlerinde yer alıyor. MFÖ’nün “Ali Desidero” ve “Anında Görüntü” gibi parçalarını içeren Geldiler albümüyle, 1990’dan itibaren yeni bir dalga başlıyor. Vitamin projesinin de başarısıyla 1993’e kadar yayınlanan onlarca stüdyoyla kısıtlı proje bulunuyor. Bunların haricinde de farklı deneyler 1995’e kadar yapılmış. Elimden geldiğince en belli başlılarına bu sette yer vermeye çalıştım. Setin adı 1991’de yayınlanan bir albümden geliyor.”