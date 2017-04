“Guardians of the Galaxy: The Telltale Series” video oyunundan ilk fragman geldi

Marvel’ın özellikle sinema uyarlamasıyla daha da popüler hale gelen serilerinden Guardians of the Galaxy‘nin Telltale tarafından hazırlanan video oyunundan ilk fragman paylaşıldı.

Daha önce Batman, The Walking Dead ve Game Of Thrones gibi serilerin video oyunu uyarlamalarını piyasaya süren Telltale’in, video oyunu takipçileri tarafından alışıldık hale gelen sinematik anlatımından izler sunan fragmanda, Guardians of the Galaxy ekibini Star-Lord önderliğinde Thanos’a karşı mücadele ederken görüyoruz. Film uyarlamalarında Chris Pratt’in canlandırdığı Star-Lord, video oyununda Marvel çizgi romanlarındaki görünüşüne sadık kalarak uyarlanmış halde karşımıza çıkıyor.

Beş bölümden oluşacak oyunun Tangled Up in Blue isimli ilk macerası bu hafta iOS, Android, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için dijital marketlerde satışa çıkıyor. Guardians of the Galaxy: The Telltale Series’in fiziksel baskılarıysa 2 Mayıs’ta raflarda yerini alacak.