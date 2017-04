“Guardians Of The Galaxy, vol. 2” filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı

James Gunn’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Marvel sinematik evreninin en büyük gişe başarısı yakalayan filmleri arasında yer alan Guardians Of The Galaxy‘nin devam filmi, 5 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Film için geri sayım sürerken, yönetmen ve oyuncularla yapılmış röportajlar ve kamera arkası görüntülerinin yer aldığı kısa bir video, filmin sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlandı.

Filmin yaratıcı ekibinin Guardians Of The Galaxy karakterlerine artık daha hakim olduğunun vurgulandığı tanıtım klibinde, yönetmen James Gunn da artık ana karakterlerin bir aile haline geldiğini ve bu ailenin genişlediğini dile getiriyor. Filmde Drax’i canlandıran Dave Bautista ve Mantis karakterini canlandıran Pom Klementieff’in de Guardians Of The Galaxy, vol. 2 hakkında açıklamalarının yer aldığı kısa video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.