“Guardians of the Galaxy Vol. 2” için hazırlanan karakter posterleri görücüye çıktı

5 Mayıs’ta gösterime girecek ikinci Guardians of the Galaxy filminin dokuz ana karakteri için hazırlanmış özel posterler görücüye çıktı.

Star-Lord, Rocket Raccoon, Drax, Gamora gibi serinin ilk filminden de aşina olduğumuz karakterlerin yanı sıra, bu filmde ilk kez izleyeceğimiz Elizabeth Debicki’nin canlandırdığı Ayesha ve Kurt Russell’ın canlandırdığı Ego karakterlerinin posterleri de hazırlanan seride yer aldı. Yönetmenliğini James Gunn’ın üstlendiği filmin başrol oyuncularından Chris Pratt, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Guardians of the Galaxy Vol. 2 filminin “tüm zamanların en iyi filmleri” arasında yer alacağını iddia etmişti.

Filmden yayınlanan karakter posterlerini aşağıda görebilirsiniz.



