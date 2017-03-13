“Guardians Of The Galaxy Vol.2″dan kısa bir sahne

Star-Lord, Rocket Raccoon, Baby Groot, Gamora ve Drax’in yeni bir maceraya atıldığı Guardians Of The Galaxy Vol.2, 28 Nisan’da gösterime giriyor. Filmden yayınlanan yeni klipte, ekibi bir uzay aracının içinde görüyoruz.

Yönetmenliğini James Gunn’ın üstlendiği Guardians Of The Galaxy Vol.2‘nun, serinin ilk filminin gişedeki başarısını yakalayıp yakalayamayacağı şimdiden merak konusu. İlk filmdeki oyuncu kadrosuna ek olarak Kurt Russell ve Elizabeth Debicki gibi isimleri de izleyeceğimiz filmden yayınlanan yeni klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.