“Guardians of the Galaxy vol. 2″dan yeni görüntüler

Marvel sinematik evreninin son yıllarda en büyük gişe başarısı yakalayan yapımlarından Guardians of the Galaxy‘nin devam filmi, 5 Mayıs’ta gösterime giriyor. Oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista ve Kurt Russell gibi isimlerin yer aldığı filmden bir fragman daha görücüye çıktı.

James Gunn’ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de senarist ekibinde yer aldığı filmde, ana karakterlerden Star-Lord’un babası olan Ego’yu göreceğiz. Özellikle filmde kullanılan müziklerle de diğer çizgi roman uyarlamalarından ayrılan Guardians of the Galaxy‘nin ikinci filminden yayınlanan yeni fragmanda 1974 yılında yayınlanan Sweet şarkısı “On The Run”ı duyuyoruz.

Almanca dublajlı yeni Guardians of the Galaxy vol. 2 fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.