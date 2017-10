Guillermo Del Toro’dan bir Michael Mann belgeseli çekiyor

Usta yönetmenlerin kendinden önceki jenerasyonlardan ilham kaynakları olan yönetmenlere saygı duruşu niteliğinde olan belgesellere bir yenisi ekleniyor. Fransa’da gerçekleşen Lumière Film Festival’dan gelen haberlere göre Guillermo Del Toro, ünlü sinemacı Michael Mann’ın kariyerini konu edecek bir belgesel çekmek için kolları sıvadı.

The Last of the Mohicans, Heat, The Insider ve Collateral gibi filmleriyle tanınan Michael Mann, şu sıralar 1940’lar ve 50’lerin ünlü mafya liderleri Sam Giancana ve Tony Accardo’yu konu eden bir filmle meşgul. Her dönem aynı anda birçok farklı yapımla gündemde olan Guillermo Del Toro’nun da takvimi bir hayli dolu. Geçtiğimiz haftalarda Filmekimi‘nde de gösterilen yeni filmi The Shape Of Water‘la gündemde olan yönetmen, bir Pinocchio uyarlaması üzerine çalışıyor.

Her daim Michael Mann’ın işlerinden övgüyle bahseden Guillermo Del Toro’nun söz konusu belgesel için çalışmalara başladığı haberini Institut Lumière ve Cannes Film Festivali’nin direktörü Thierry Frémaux verdi. Henüz detayları bilinmeyen projede Michael Mann’ın 1960’lı yılların sonlarında başlayan kariyerinden ilginç detayların izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Del Toro, daha önce Inside Llewyn Davis filminin Criterion Collection versiyonu için Coen Kardeşler’le kapsamlı bir röportaj yapmıştı. Söz konusu röportajdan kısa bir bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.