90 yaşında hayatını kaybeden İngiliz yazar ve eleştirmen John Berger’in yaşantısını ve görme sanatını masaya yatıran ve fotoğrafçı Jean Mohr, tiyatrocu Simon McBurney, karikatür sanatçısı ve illüstratör Selçuk Demirel ve ressam Yves Berger’le yapılmış röportajların da yer aldığı John Berger or The Art Of Looking belgeseli, bugünün kısası.