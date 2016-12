Demonation Festivali No:7’nin kapanışını 8 Ocak’ta KargART’ta yapacak olan Foton Kuşağı ile bugüne başlıyoruz. Günün şarkısı, ekibin 2015’te yayınlanan beş şarkılık EP’si Did It Really Fade‘in açılış şarkısı olan “Waiting For The Spring”.

Did It Really Fade by Foton Kuşağı