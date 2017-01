Kariyerinin son dönemlerinde aklına eseni yapmaktan çekinmeyen, sürekli tahmin edilenin aksi yönüne doğru ilerlemeyi sürdüren Oklahomalı grup The Flaming Lips’in yepyeni albümü Oczy Mlody ile haftayı açıyoruz. Günün şarkısı, “Sunrise (Eyes Of The Young)”.