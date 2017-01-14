Guy Ritchie’nin kült filmi “Snatch”in dizi uyarlamasından ilk görüntüler

Fargo, Ash vs Evil Dead, 12 Monkeys gibi sinema yapımlarının televizyona uyarlanmasının ardından birçok kült film için benzer çalışmalar gündeme gelmişti. Guy Ritchie’nin 2000 yılında çektiği Snatch de bu filmlerden biri. Web televizyonu Crackle’da yayınlanacak olan Snatch dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Alex Da Rakoff’un uyarlama senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Lucien Laviscount, Rupert Grint, Luke Pasqualino, Ed Westwick ve Juliet Aubrey gibi isimler rol alıyor. 16 Mart’ta ilk sezonuyla yayında olacak Snatch dizisinden ilk fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.