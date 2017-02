Guy Ritchie’nin yıldızlarla dolu “King Arthur”undan yeni görüntüler

12 Mayıs’ta gösterime girecek yeni Guy Ritchie filmi King Arthur: Legend of the Sword, Charlie Hunnam, Jude Law ve Djimon Hounsou gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmden, heyecan verici bir fragman daha yayınlandı.

Son olarak Man From U.N.C.L.E. filmiyle karşımıza çıkan Guy Ritchie’nin yönetmenliğini üstlendiği King Arthur: Legend Of The Sword‘un senaryosu Joby Harold imzası taşıyor. Filmde karşımıza çıkacak diğer oyuncular arasında Eric Bana, Katie McGrath ve Anabelle Wallis de bulunuyor.

Bugüne dek birçok farklı formatta anlatılan Excalibur efsanesini, Kral Arthur’un geçmişini detaylandırarak anlatacak olan filmden yayınlanan yeni fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.