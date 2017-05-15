Güzel sanatlar yeni mezunlarını bir araya getirecek BASE sergisi için başvurular başladı

Türkiye genelindeki tüm güzel sanatlar yeni mezunlarının çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getirecek BASE sergisi için 1 Temmuz’a dek sürecek başvurular başladı.

14-17 Aralık tarihlerinde, Galata Rum Okulu’nda, BASE isimli yeni ve Türkiye adına yenilikçi bir sanat etkinliği gerçekleşecek. Türkiye genelindeki tüm güzel sanatlar yeni mezunlarının çalışmalarını aynı çatı altında bir araya getirecek bu serginin en önemli misyonlarından biri, özellikle Anadolu’da okuyan ve İstanbul sanat piyasasına ulaşmakta zorlanan genç yetenekleri sanat takipçileri, koleksiyoncular, galeriler ve medyayla bir araya getirebilmek.

Türkiye’nin dört bir yanından resim, heykel, fotoğraf, video, animasyon, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik bölümlerinden 2017 lisans ve lisansüstü mezunlarının çalışmalarını kolektif olarak bir araya getirecek ilk sergi olan BASE için başvurular 1 Mayıs itibariyle başladı ve 1 Temmuz’a kadar sürecek. İlgili bölümlerden 2017’de mezun olacak öğrenciler BASE’e en fazla üç çalışmayla başvuruda bulunabiliyor. BASE hakkında detaylı bilgi ve başvuru için base.ist adresini ziyaret etmeniz yeterli.

BASE seçici kurulunda, Londra merkezli Delfina Foundation’ın kurucusu Aaron Cezar, Metropolitan Müzesi’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’den sorumlu, modern ve çağdaş yrd. küratörü Clare Davies, dünyanın en önemli sanat fuarlarından The Armory Show’un Direktörü Deborah Harris’in yanı sıra Borusan CEO’su ve koleksiyoner Agah Uğur, Piartworks kurucusu Yeşim Turanlı, koleksiyoner Aslı Bilge, koleksiyoner&sanat yazarı Banu Çarmıklı, İstanbul Modern Sergiler ve Programlar Direktörü Çelenk Bafra, Galerist yönetici direktörü Doris Benhalegua, sanatçılar Ergin İnan, Alev Ebuzziya Siesbye, Hera Büyüktaşçıyan ve Ziyatin Nuriev gibi isimler yer alıyor. Serginin kürasyonuysa küratör, sanat yazarı, akademisyen ve AICA Türkiye (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) Yönetim Kurulu üyesi Derya Yücel tarafından gerçekleştirilecek.