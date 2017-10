“Han Solo” spin-off filminin resmi ismi belli oldu

Star Wars‘un sıradaki spin-off filmi Han Solo karakterinin gençlik yıllarını konu edecek. 25 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak filmin resmi ismi belli oldu.

Yönetmenliğini ilk başta Christopher Miller ve Phil Lord ikilisinin üstlendiği filmi daha sonra çıkan anlaşmazlıkların ardından Ron Howard devralmıştı. Star Wars filmlerinde Harrison Ford’la özdeşleşmiş olan Han Solo’yu da yoldaki filmde Alden Ehrenreich canlandıracak. Ehrenreich’la birlikte Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover ve Thandie Newton gibi isimlerin yer aldığı heyecan verici bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkacak olan film, Solo: A Star Wars Story ismiyle vizyonda olacak.

İlk Star Wars spin-off’u Rogue One: A Star Wars Story‘ye benzer bir formatta kurgulanan yeni filmin ismi, Ron Howard tarafından Twitter üzerinden paylaşılan aşağıdaki video ile duyuruldu.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here’s a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr

— Ron Howard (@RealRonHoward) October 17, 2017