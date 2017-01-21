Hatunlar Stand-up ekibi keyifli şovları “Çok da Fifi” ile bu akşam Bant Mag. Havuz’da

Yedi komedyen kadının bir araya geldiği Hatunlar stand-up ekibi, bu akşam “Çok da Fifi” şovları ile üçüncü kez Bant Mag. Havuz sahnesinde olacak.

Aslı Akbay, Buse Sinem İren, Deniz Özturhan, Hande Yögen, Meltem Parlak, Leyla İrem İncegül ve Şirincan Çakıroğlu’ndan oluşan kadrosu ile geçtiğimiz seneden bu yana çeşitli şovlar ile izleyicilerle buluşan Hatunlar stand-up ekibi, yeniden Bant Mag. Havuz sahnesinde. Bu akşam gerçekleşecek “Çok da Fifi” şovları ile bol bol gülme garantisi veren ekip, aynı zamanda özellikle erkek izleyicilere gülerken yeni ufuklara yelken açma imkanı tanıyor.

Saat 21:00’de Bant Mag. Havuz’da başlayacak olan “Çok da Fifi”nin biletleri 20 TL. Biletler etkinlik öncesinde Bant Mag. Havuz’dan edinilebilir. Bant Mag. Havuz, Kadife Sokak No:26’da yer alan Bina’nın ikinci katında. Etkinliğin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.