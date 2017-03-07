Hayal Pozantı’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 9 Mart’ta Dirimart Galeri’de açılıyor

Kendi yarattığı soyut alfabesiyle yaptığı resimlerle tanınan Hayal Pozantı, Türkiye’deki ilk kişisel sergisini 9 Mart’ta Dirimart Galeri’de açıyor. .tr ismini taşıyan sergide sanatçının Türkiye’nin bilişim tarihi ve istatistiklerden ilham alarak hazırladığı çalışmaları görücüye çıkacak.

Veri kodlama bağlamında ortaya çıkan Hayal Pozantı’nın hayali alfabesi, kimi yazılı ifadeleri görsel bir yorumlamayla birlikte izleyiciye sunuyor. .tr isimli sergi, ziyaretçileri şifreli ve çözümlemeyi bekleyen bir anlatıyla baş başa bıraktığı gibi, estetik olarak kavramlara yeni boyutlar kazandıran eserleri bir araya getiriyor. Pozantı’nın Instant Paradise ismini verdiği alfabesiyle hazırladığı çalışmalarda Türkiye’nin ilk internet bağlantısının yapıldığı yıl ya da internet erişimine sahip hanelerin oranı gibi ilginç istatistiki bilgiler gizlenmiş olarak karşımıza çıkacak.

Açılış kokteyli 9 Mart akşamı saat 18:00’de Nişantaşı’ndaki Dirimart Galeri’de gerçekleşecek olan .tr sergisi, 9 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak. Sergiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hayal Pozantı’yla mucidi olduğu hayali dili masaya yatırdığımız röportajı okumak için de buraya tıklayarak Bant Mag. No:46’ya ulaşabilirsiniz.