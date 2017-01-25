HBO dizisi “The Leftovers”, final sezonuyla 16 Nisan’da dönüyor

Tom Perrotta’nın aynı isimli romanından televizyona uyarlanan The Leftovers, üçüncü sezonuyla sona erecek. HBO, dizinin final sezonundan ilk görüntüleri paylaştı.

Lost dizisinin yazarlarından Damon Lindelof ve Tom Perrotta’nın birlikte televizyona uyarladığı dizinin final sezonu sekiz bölümden oluşacak. The Leftovers‘ın son sezonu hakkında açıklamalarda bulunan Damon Lindelof, dizi ekibinin her sezon için sanki yeniden bir kitap yazarcasına çalıştığını ve HBO’nun yaratıcı anlamda kendilerine olan desteğinin azımsanamayacak düzeyde olduğunu dile getirdi. Ünlü senarist, dizinin “mega-duygusal” bir finalle ekranlara veda edeceğini de söyledi.

Oyuncu kadrosunda Justin Theroux, Carrie Coon, Christopher Eccleston ve Scott Glenn gibi isimleri bulunduran dizinin üçüncü sezon bölümlerinin çekimleri Teksas ve Avustralya’da yapılmış. The Leftovers‘ın final sezonundan yayınlanan ilk görüntüleri aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.