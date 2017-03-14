HBO, “Veep”in altıncı sezon fragmanını SXSW panelinde yayınladı

Teksas’ın Austin şehrinde gerçekleşen SXSW, geçtiğimiz günlerde başladı. Birçok film ve diziden merakla beklenen yeni görüntülerin görücüye çıktığı festivalde HBO’nun ödüllü komedisi Veep‘in yeni sezon fragmanı da görücüye çıktı.

Başrolünde Julia Louis-Dreyfus’u izlediğimiz Veep‘in altıncı sezonunun yayın tarihi de SXSW kapsamında gerçekleşen panelde duyuruldu. On bölümden oluşacak altıncı Veep sezonu, 16 Nisan’da başlıyor. Son iki sezonuyla Emmy’lerde En İyi Komedi Dizisi seçilen ve Selina Meyer karakteriyle tam beş sezon boyunca Julia Louis-Dreyfus’a komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandıran dizinin altıncı sezon fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.