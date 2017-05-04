HBO’dan tam dört “Game Of Thrones” spin-off dizisi geliyor

Sekizinci sezonuyla sona erecek olan Game Of Thrones‘a dair heyecan verici gelişmeler gündemde. George R.R. Martin, Dan Weiss ve David Benioff’un ellerinden çıkacak tam dört farklı Game Of Thrones spin-off dizisi, HBO’da izleyiciyle buluşacak.

Dört farklı dizinin senaryosu için George R.R. Martin’le çalışacak bir senarist ekibi de açıklandı. Mad Man dizisinin senaristlerinden Carly Wray, Kong: Skull Island senaristi Max Borenstein, birçok X-Men filminin senaristi Jane Goldman ve Mystic River senaristi Brian Helgeland; HBO’nun Game Of Thrones spin-off’larını yazacak olan isimler.

Henüz söz konusu dizilerin ne zaman yayına gireceği veya hangi karakterlere odaklanacağı bilinmese de tahminler dizilerden birinin Game Of Thrones‘un final sezonu öncesinde yayında olması. Dizinin merakla beklenen yedinci sezonu, 16 Temmuz’da başlıyor. Dizinin yeni sezonundan görücüye çıkan 15 fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz.