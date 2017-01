HBO’nun Carrie Fisher ve Debbie Reynolds’ı konu eden belgeselinden fragman

2016’nın son günlerinde hayatını kaybeden Hollywood yıldızları Carrie Fisher ve annesi Debbie Reynolds’ı konu eden belgesel Bright Lights, galasını Cannes’da yapmıştı. 7 Ocak günü HBO’da yayınlanacak olan belgeselden yeni bir fragman görücüye çıktı.

Alexis Bloom ve Fisher Stevens ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Fisher ve Reynolds’ın hem film ve eğlence sektörlerindeki konumlarına hem de aile içi ilişkilerine odaklanıyor. Belgeselden yayınlanan fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Belgeselin yönetmenlerinden Fisher Stevens, son olarak Leonardo DiCaprio’nun da yer aldığı Before The Flood belgeseliyle karşımıza çıkmıştı. Alexis Bloom’un filmografisinde de 2013 yapımı Wikileaks belgeseli We Steal Secrets ve çeşitli televizyon yapımları bulunuyor.