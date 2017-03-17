Hedonutopia bu akşam Salon İKSV’de

Ucube Dizayn isimli ilk uzunçalarını geçtiğimiz aralık ayında yayınlayan İstanbullu deneysel müzik grubu Hedonutopia, bu akşam Salon İKSV sahnesinde.

Fırat Külçek, Kerem Feyzi ve Gülden Aybar’dan müteakip Hedonutopia, Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle yayınlanan albümde ambient, shoegaze ve electronica gibi yaklaşımları tek potada eritiyor. Söz konusu albümde yer alan “Maymun Kral” parçası için çekilen klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Öncesi ve sonrasında Emre Aksoy’un DJ setiyle sahne alacağı konserin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.