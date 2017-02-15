Hedonutopia’nın “Ucube Dizayn” albüm lansmanı 25 Şubat’ta KargART’ta

Fırat Külçek, Kerem Feyzi, Mustafa Özkan ve Gülden Aybar’dan oluşan yerli sahnenin kendine has gruplarından Hedonutopia, geçtiğimiz aralık ayında ilk uzunçaları Ucube Dizayn‘la karşımıza çıkmıştı. Söz konusu albümün lansman konseri, 25 Şubat akşamı KargART’ta olacak.

Ambient, shoegaze ve electronica gibi türlerin karakteristik bir harmanını yapan Hedonutopia’nın ilk albümü Dokuz Sekiz Müzik aracılığıyla yayınlanmıştı. Albümün lansman konserinden önce Emre Aksoy, KargART sahnesinde DJ setiyle birlikte açılışı yapacak. Etkinlikle ilgili detaylar için buraya tıklamanız yeterli.