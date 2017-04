“Hell Or High Water”ın yönetmeni ve başrol oyuncuları Netflix filmi “Outlaw King” için bir araya geliyor

Geçtiğimiz yılın en dikkat çeken filmlerinden Hell Or High Water‘ın yönetmeni David Mackenzie ve başrol oyuncuları Ben Foster ve Chris Pine, yeni bir Netflix yapımı için bir kez daha güçlerini birleştiriyor. 14. yüzyılda yaşayan İskoç kralı Robert the Bruce’un hikayesini konu edecek film Outlaw King ismini taşıyor.

Boardwalk Empire ve Masters of Sex gibi dizilerin senaristlerinden Bathsheba Doran’ın senaryosunu yazacağı filmde kralı Chris Pine canlandıracak. Ben Foster’ın canlandıracağı karakter olan James Douglas da, kral Robert The Bruce’un en güvendiği şövalyesi. İskoçya’yı İngiltere’nin baskıcı yönetiminden kurtaran ve özgürlüğe taşıyan kral olan Robert The Bruce’u daha önce Braveheart filminde de Angus Macfadyen canlandırmıştı.

Netflix henüz yönetmen ve oyuncularla ilgili resmi bir açıklama yapmış olmasa da haberi ilk kez geçen Deadline, projenin üçlüyü bir yılın ardından yeniden bir araya getireceğinden kesin bir dille bahsediyor. Söz konusu proje, yönetmen David Mackenzie’nin yoldaki üç televizyon projesinden biri. Mackenzie şu sıralar Sarah Jones ve Killian Scott’lı televizyon filmi Damnation ve True Detective yapımcılarından Richard Brown’la birlikte hazırlayacakları Gemstone isimli televizyon dizisi üzerine de çalışıyor.

Henüz Outlaw King filminin ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama da gelmiş değil.