Hemi’nin “Gentle” parçasının animasyon klibi huzurlarınızda

Daha önce B yüzü ve Gigology gibi oluşumların bir parçası olan ve ardından da Pineapple Pop ismiyle kendi müziğini üretmeye başlayan Hemi, kendi ismiyle yayınladığı ilk EP’sinden bir kliple karşımızda.

Aynı zamanda Paradisko’nun da bir üyesi olan Hemi, geçtiğimiz nisan ayında Almanya merkezli plak şirketi NDYD Records’tan yayınlanan EP’si Gentle‘da aynı isimli şarkıyla birlikte şarkının Kyodai ve Phonk D tarafından yapılmış remikslerine yer vermişti. “Gentle” şarkısı için çekilen animasyon klibin yönetmenliğini de Laris Kilimci üstleniyor. Sanatçının çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz.

EP’nin tamamını buraya tıklayarak Soundcloud üzerinden dinleyebilir; aşağıdaki bağlantıdan da “Gentle” için hazırlanan harika klibi izleyebilirsiniz.