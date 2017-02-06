Heranherşeyolabilir konseri, 10 Şubat akşamı Bant Mag. Havuz’da

Geçtiğimiz sene, ilk kez Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nda gerçekleştirdikleri gösterileri ile karşımıza çıkan heranherşeyolabilir ekibinden Gülin Kılıçay ve Öyküm Elif Erdoğan, 10 Şubat akşamı Bant Mag. Havuz’da “konser halleriyle” sahnede olacak.

2013 yılında müzikle yakınlaşan heranherşeyolabilir, geçtiğimiz sene içinde, farklı mekanlarda çeşitli gösteriler yaptı. Bant Mag. Havuz’da Gülin Kılıçay ve Öyküm Elif Erdoğan’lı konser halleri ile karşımızda olacak heranherşeyolabilir, yakın zamanda bir de albüm yayınlamayı planlıyor.

Kapı açılış: 20:30

Konser: 21:00

Giriş: 10 TL

Etkinlik sınırlı sayıda yer kapasiteli olduğu için erken gelmekte fayda var.

İkilinin geçtiğimiz haftalarda Berke Can Özcan, Barlas Tan Özemek ve Utku İnan eşliğinde yayınladığı “Alarm” parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.