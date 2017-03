Here We Go Magic yeni bir şarkıyla karşımızda: “D”

Be Small isimli dördüncü stüdyo albümünün ardından ortalıklarda gözükmeyen Brooklyn çıkışlı indie rock grubu Here We Go Magic, yeni bir şarkı yayınladı. Donald Trump’ın göreve gelişinin ilk 100 gününde yayınlanacak 100 farklı şarkıyla tamamlanacak Our First 100 Days isimli protest toplamada yer alan yeni Here We Go Magic şarkısı, “D” ismini taşıyor.

Seride şimdiye dek Suuns, A Place To Bury Strangers, Dave Harrington ve Angel Olsen gibi isimler yeni şarkılarla yer aldı. Our First 100 Days toplamasının 53. şarkısı olan “D”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir. Albümdeki şu ana kadar yayınlanan tüm parçalar için de buraya tıklamanız yeterli.