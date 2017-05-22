Hermetic Delight’tan yeni klip: “Vow”

Zeynep Kaya’nın projesi Hermetic Delight, geçtiğimiz sene yayınladığı EP’leri ile aynı ismi taşıyan parçaları “Vow” için hazırladıkları klibi yayınladı.

Yedi yıldır aktif olan Hermetic Delight, Ankara doğumlu Zeynep Kaya’nın grubu ile birlikte sürdüğü projesi. Bir süredir Strasbourg’da yaşayan Kaya’nın grubu Hermetic Delight, geçtiğimiz sene Vow ismini taşıyan EP’lerini October Tone’dan yayınlamıştı. EP’ye ismini veren parça için yeni bir klip hazırlayan Hermetic Delight’ın ’18’ tarafından hazırlanan videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.