“Hey Arnold! The Jungle Movie” filminden yeni görüntüler

Nickelodeon klasiği Hey Arnold!‘un 24 Kasım’da yayınlanacak yeni uzun metraj filminden fragman geldi.

Kanalın hazırlıklarını sürdürdüğü iki Hey Arnold! filminden ilki olan The Jungle Movie, 13 yıllık aranın ardından Arnold ve arkadaşlarının yeni bir macerasını gözler önüne serecek. Serinin yaratıcısı Craig Bartlett’ın senaryosunu yazdığı film, çizgi dizide hiç görmediğimiz Arnold’ın ebeveynlerini ilk kez karşımıza çıkaracak.

İki saat uzunluğunda olacak Hey Arnold!: The Jungle Movie, Nickelodeon’da yayınlanacak. Kanalın nostalji rüzgarı da Rocko’s Modern Life filmiyle devam edecek. Hey Arnold!: The Jungle Movie’den yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.