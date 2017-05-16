Heykeltraş Lorenzo Quinn’in çalışması Venedik Bienali’ne damgasını vurdu

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Venedik Bienali’nde iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen İtalyan heykeltraş Lorenzo Quinn, yarattığı devasa eller ile şehrin en dikkat çekici çalışmalarından birine imza attı.

Bu sene 57. kez gerçekleşen Venedik Bienali, özellikle bir süredir Türkiye Pavyonu’nda yer alan Cevdet Erek’in ÇIN çalışması sebebiyle de gündemimizdeydi. Geçen hafta açılışı gerçekleşen Venedik Bienali için şehrin çeşitli yerlerinde de sanat çalışmaları ve sergileri gerçekleşmeye devam ediyor. İklim değişikliği ve yükselen deniz sularına dikkat çekmek için bir heykel çalışması yapan İtalyan heykeltraş Lorenzo Quinn, kanalların içinden çıkan ve binaları saran devasa el yerleştirmeleri yaptığı çalışması ile bienalin en çok dikkat çeken isimlerinden oldu. Şehirde 14. yüzyıldan kalan bir otelin duvarlarını destekleyen ellerle yaptığı çalışmaya Support (Destek) ismini veren sanatçının tasarımını aşağıdan görebilirsiniz.