“Hiç Senin Olmamış Yerler” sergisi, 20 Nisan’da ARK Kültür’de açılıyor

Kent ve birey temasından yola çıkarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı Hiç Senin Olmamış Yerler sergisi, 20 Nisan’da Cihangir’deki ARK Kültür’de açılıyor.

İtalyan düşünür İtalo Calvino’nun “Kentler vardır yıllarla ve değişerek arzuları biçimlemeyi sürdürürler, kentler vardır ya arzularca silinip ya da arzuları silip, yok ederler” sözünden ilham alan Asya Asyalı, Tuna Pektaş ve Zeynep Tetik’in bir araya gelerek küratörlüğünü yaptığı Hiç Senin Olmamış Yerler sergisinde resim, fotoğraf ve video çalışmaları yer alacak. Begüm Yamanlar, Duygu Nazlı Akova, Ahmet Çerkez, Sinan Logie, Erman Özbaşaran, Alp Sime ve Olgu Ülkenciler’in çalışmalarının görülebileceği sergi, 20 Nisan Perşembe günü ARK Kültür’de açılıyor. Sergiyle ilgili son dakika duyurularına buradan ulaşabilirsiniz.

Sinan Logie

Begüm Yamanlar