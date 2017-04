Hiromasa Yonebayashi’nin yeni filmi “Mary and The Witch’s Flower”dan fragman

Princess Mononoke, Spirited Away ve Howl’s Moving Castle gibi Studio Ghibli klasiklerinin animasyon departmanlarında çalışan Hiromasa Yonebayashi, yeni bir uzun metraj anime filmiyle karşımıza çıkıyor. Mary and The Witch’s Flower isimli fantastik filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Mary Stewart’ın ilk çocuk kitabı olan The Little Broomstick‘ten uyarlanan film, 2015 yılında Tokyo’da kurulan animasyon stüdyosu Studio Ponoc’un ilk uzun metraj filmi olacak. Büyülü bir çiçek sayesinde, belli bir süreliğine kendini bulutların ardındaki bir evrende bulan ve bir cadıya dönüşen Mary isimli karakteri merkezine alan film, bu yaz vizyonda olacak. Özellikle son filmi When Marnie Was There‘le büyük övgü toplayan Yonebayashi’nin yeni filminden yayınlanan fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.