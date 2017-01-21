“House of Cards”ın beşinci sezonu 30 Mayıs’ta başlıyor

Kevin Spacey ve Robin Wright’ın başrollerinde yer aldığı Netflix dizisi House of Cards, merakla beklenen yeni sezonuyla 30 Mayıs’ta geri dönüyor.

ABD’deki seçimlerin dizideki yansımasının nasıl olacağı, birçok House of Cards hayranı için yeni sezona dair en büyük gizemlerden biri. Dizinin beşinci sezonu, yaratıcısı Beau Willimon olmadan çekilen ilk House of Cards sezonu olacak. Tüm bölümleriyle birlikte 30 Mayıs’ta yayınlanacak olan dizinin beşinci sezonuda, Spacey’nin canlandırdığı Frank Underwood karakteri, yeniden başkan seçilebilmek için yarışacak.

Dizinin yeni sezon yayın tarihini duyuran bir hayli karanlık bir tanıtım klibi de paylaşıldı.