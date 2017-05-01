“House Of Cards”ın beşinci sezonundan ilk fragman geldi

Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly ve Joel Kinnaman’ın başrollerinde yer aldığı Netflix dizisi House Of Cards‘ın merakla beklediğimiz yeni sezonundan ilk fragman görücüye çıktı.

Yeni sezonunun tamamıyla 30 Mayıs’ta Netflix’te izleyicilerle buluşacak olan House Of Cards’tan ilk fotoğraflar geçtiğimiz hafta internette yerini almıştı. House Of Cards‘ın ilk sezonundan bu yana yapımcılarından biri olan Beau Willimon, dördüncü sezonun ardından diziden ayrılmıştı. Melissa James Gibson’la birlikte dizinin yapımcılığını üstlenecek yeni isim Frank Pugliese oldu.

Beşinci House Of Cards sezonunun ilk fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.