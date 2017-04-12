Housing Crash, Stone Roses şarkısı “Elephant Stone”u yeniden yorumladı

Brezilyalı oluşum The Blog That Celebrates Itself’in Manchester müzik sahnesine saygı duruşu olarak kurguladığı toplama albümünde İstanbullu grup Housing Crash de yer alıyor. Ekip, Stone Roses’ın “Elephant Stone” parçasını yorumladı.

Daha önce Foton Kuşağı, In Hoodies ve The Young Shaven gibi ekiplerde dinlediğimiz Matt Loftin, Paul Osterlund, Todd Gibson ve Murat Yakupoğlu’dan oluşan noise pop grubu Housing Crash, geçtiğimiz aylarda yayınladığı single’lar ve canlı performanslarıyla dikkat çekmişti.

Rave On: A Madchester Celebration isimli toplamada yer alacak olan, 1988 yılında yayınlanan Stone Roses single’ı “Elephant Stone”un Housing Crash yorumu aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir. Gruba bu şarkıda davullarda Taylan Turan eşlik ediyor.