İstanbullu noise pop grubu Housing Crash, her ay yeni şarkılarla karşımıza çıkmayı sürdürüyor. In Hoodies, Foton Kuşağı ve The Young Shaven gibi gruplardan tanıdığımız müzisyenlerin bir araya geldiği Housing Crash, şimdi de “Creeper” ve “Noncasual” şarkılarını yayınladı.

Matt Loftin, Paul Osterlund, Todd Gibson ve Murat Yakupoğlu’ndan oluşan Housing Crash, kısa aralıklarla klip ve şarkı yayınlamayı sürdürecek. Grubun iki yeni şarkısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden dinlenebilir.