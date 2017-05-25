Housing Crash’ten yeni klip: “Creeper”

Yerli noisepop topluluğu Housing Crash’in kendileriyle aynı ismi taşıyan EP’leri bugün itibariyle dijital müzik platformlarında yerini aldı. Grup ayrıca, “Creeper” isimli parçaları için hazırladıkları kliplerini de paylaştı.

In Hoodies, Foton Kuşağı ve The Young Shaven gibi gruplardan tanıdığımız müzisyenlerin bir araya geldiği Housing Crash; Matt Loftin, Paul Osterlund, Todd Gibson ve Murat Yakupoğlu’nun bir araya gelmesinden oluşuyor. Bu senenin başlarında yayınladıkları iki single’dan biri olan “Creeper” için hazırladıkları klibi paylaşan Housing Crash, aynı zamanda son aylarda yayınladıkları single’ların bir araya geldiği Housing Crash EP’lerinin de Spotify ve iTunes üzerinden dinlenebileceğiniz, Bandcamp üzerinden ise ücretsiz indirilebileceğini duyurdu. Grupla ilgili son gelişmeleri buradan takip edebilir, “Creeper” klibini ise aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.